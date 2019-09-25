"Мафіозний шантаж": як у Конгресі США реагували на стенограму розмови Трампа із Зеленським

Республіканці розійшлися в поглядах, а демократи ще більше переконалися в справедливості імпічменту після публікації стенограми телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Республіканець, голова юридичного комітету в Сенаті США Ліндсі Грем: "На мою думку, оголосити імпічмент президенту через телефонну розмови на кшталт цієї було би божевіллям".

Республіканець, один із небагатьох критиків Трампа в партії Мітт Ромні: "Якщо президент США просить лідера іншої країни провести розслідування політичного характеру, то це викликає занепокоєння".

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті: "Спікер (демократка Ненсі Пелосі, яка заявила про початок процедури імпічменту - ред.) має вибачитися перед нацією, і я навіть думаю, що слід підняти питання, чи залишатися їй на своїй посаді".

Демократка, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі: "Публікація записів дзвінка Білим домом підтверджує, що мала місце поведінка президента, що підриває цілісність наших виборів, престиж посади, яку він обіймає, і нашу національну безпеку".

Демократ, голова комітету з розвідки в Палаті представників Адам Шифф: "Ці записи демонструють класичний шантаж мафіозного типу стосовно лідера іноземної держави".

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія: