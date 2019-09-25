"Мафиозный шантаж": как в Конгрессе США реагировали на стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Республиканцы разошлись во мнениях, а демократы еще более убедились в справедливости импичмента после публикации стенограммы телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Республиканец, глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм: "По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора вроде этого было бы безумием".
Республиканец, один из немногих критиков Трампа в партии Митт Ромни: "Если президент США просит лидера другой страны провести расследование политического характера, то это вызывает беспокойство".
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти: "Спикер (демократ Нэнси Пелоси, заявившая о начале процедуры импичмента – ред.) должна извиниться перед нацией, и я даже думаю, что должен быть поднят вопрос о том, должна ли она оставаться на своем посту".
Демократ, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси: "Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность".
Демократ, председатель комитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф: "Эти записи показывают классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства".
Что этому предшествовало: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
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Предыстория:
- Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
- Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.