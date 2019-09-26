США можуть затримати частину військової допомоги Україні – Reuters

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Четвер, 26 вересня 2019, 03:44

Адміністрація Трампа може затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.

Джерело: Reuters

Деталі: Власні джерела видання не змогли з’ясувати, чи пов’язана затримка з рішенням президента Дональда Трампа заморозити 400 мільйонів допомоги Україні.

Як йдеться у повідомленні, Пентагон досі не повідомив, скільки точно грошової допомоги буде виділено Україні до кінця фінансового року в США. 

Передісторія: 

  • Слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.
  • Пентагон також прийшов до висновку, що виділення Україні 250 мільйонів доларів необхідне.
  • 12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, яку суперечливо затримала адміністрація президента Дональда Трампа. У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

Українська правда

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Теми: Трамп США війна


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