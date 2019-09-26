Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США можуть затримати виділення частини військової допомоги Україні – Reuters

Четвер, 26 вересня 2019, 03:44

Адміністрація Трампа може затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.

Джерело: Reuters

Деталі: Власні джерела видання не змогли з’ясувати, чи пов’язана затримка з рішенням президента Дональда Трампа заморозити 400 мільйонів допомоги Україні.

Як йдеться у повідомленні, Пентагон досі не повідомив, скільки точно грошової допомоги буде виділено Україні до кінця фінансового року в США. 

Передісторія: 

  • Слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.
  • Пентагон також прийшов до висновку, що виділення Україні 250 мільйонів доларів необхідне.
  • 12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, яку суперечливо затримала адміністрація президента Дональда Трампа. У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

Українська правда
Теми: ТрампСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
Усі новини...
Реклама: