США можуть затримати виділення частини військової допомоги Україні – Reuters
Четвер, 26 вересня 2019, 03:44
Адміністрація Трампа може затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.
Джерело: Reuters
Деталі: Власні джерела видання не змогли з’ясувати, чи пов’язана затримка з рішенням президента Дональда Трампа заморозити 400 мільйонів допомоги Україні.
Як йдеться у повідомленні, Пентагон досі не повідомив, скільки точно грошової допомоги буде виділено Україні до кінця фінансового року в США.
Передісторія:
- Слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
- Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.
- Пентагон також прийшов до висновку, що виділення Україні 250 мільйонів доларів необхідне.
- 12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, яку суперечливо затримала адміністрація президента Дональда Трампа. У допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.
Українська правда