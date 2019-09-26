Адміністрація Трампа може затримати виділення Україні 30 мільйонів доларів із передбачених на військову допомогу 250 мільйонів.

Джерело: Reuters

Деталі: Власні джерела видання не змогли з’ясувати, чи пов’язана затримка з рішенням президента Дональда Трампа заморозити 400 мільйонів допомоги Україні.

Як йдеться у повідомленні, Пентагон досі не повідомив, скільки точно грошової допомоги буде виділено Україні до кінця фінансового року в США.

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