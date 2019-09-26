Администрация Трампа может задержать выделение Украине 30 миллионов долларов из предусмотренных на военную помощь 250 миллионов.

Источник: Reuters

Детали: Собственные источники издания не смогли выяснить, связана ли задержка с решением президента Дональда Трампа заморозить 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как говорится в сообщении, Пентагон до сих пор не сообщил, сколько точно денежной помощи будет выделено Украине до конца финансового года в США.

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