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США могут задержать выделение части военной помощи Украине – Reuters

Четверг, 26 сентября 2019, 03:44

Администрация Трампа может задержать выделение Украине 30 миллионов долларов из предусмотренных на военную помощь 250 миллионов.

Источник: Reuters

Детали: Собственные источники издания не смогли выяснить, связана ли задержка с решением президента Дональда Трампа заморозить 400 миллионов долларов помощи Украине.

Как говорится в сообщении, Пентагон до сих пор не сообщил, сколько точно денежной помощи будет выделено Украине до конца финансового года в США.

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.
  • Пентагон также пришел к выводу, что выделение Украине 250 миллионов долларов необходимо.
  • Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, которую противоречиво задержала администрация президента Дональда Трампа.

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАвойна
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