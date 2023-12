Білий дім випадково відправив демократам інструкцію, як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському

Білий дім випадково відправив Офісу демократів службовий документ з тезами про скандальний дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: Guardian.

Дослівно: "Незабаром після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково відправила свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Дім демократів".

Деталі: Тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call. For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

Демократ з палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за те, що вони прислали йому цей лист, але зазначив, що не використовуватиме ці тези, а буде "дотримуватися правди".

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump’s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though.