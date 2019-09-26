Білий дім випадково відправив демократам інструкцію, як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському

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Четвер, 26 вересня 2019, 09:30

Білий дім випадково відправив Офісу демократів службовий документ з тезами про скандальний дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Джерело: Guardian.

Дослівно: "Незабаром після виходу скандальної стенограми, в якій Трамп тиснув на Україну з метою розслідування справи Джо Байдена, адміністрація, схоже, випадково відправила свої тези щодо того, як говорити про скандал, в Дім демократів".

Деталі: Тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що в розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

Пізніше Білий дім спробував відкликати свій електронний лист.

Однак було вже занадто пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез швидко поширилися в соціальних мережах.

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що містер Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу" після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

Демократ з палати представників Брендан Бойл подякував Білому дому за те, що вони прислали йому цей лист, але зазначив, що не використовуватиме ці тези, а буде "дотримуватися правди".

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. 

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Передісторія:

  • Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп побажав новій владі "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
  • Йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

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Теми: Трамп США Зеленський


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