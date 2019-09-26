Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как реагировать на звонок Трампа Зеленскому

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Четверг, 26 сентября 2019, 09:30

Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: Guardian.

Дословно: "Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов".

Детали: Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

Демократ из палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет "придерживаться правды".   

Что этому предшествовало: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. 

Узнать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США

Предыстория:

  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
  • Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.

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Темы: Трамп США Зеленский


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