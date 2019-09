Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как реагировать на звонок Трампа Зеленскому

Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: Guardian.



Дословно: "Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов".

Детали: Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call. For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

Демократ из палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет "придерживаться правды".

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump’s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though.