Рябошапка звільнив прокурора Харківської області

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Четвер, 26 вересня 2019, 12:16

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

Джерело: прес-служба ГПУ

Дослівно: "25 вересня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Харківської області".

Деталі: Згідно з інформацією на сайті прокуратури, прокурором Харківської області був Юрій Данильченко. Він був призначений на цю посаду місяць тому – 27 серпня 2019 року.

Що було раніше: В ГПУ нагадали, що раніше генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

Українська правда

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Теми: прокуратура Харківська область Рябошапка Генпрокуратура


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