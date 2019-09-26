Рябошапка уволил прокурора Харьковской области

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Четверг, 26 сентября 2019, 12:16

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "25 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области".

Детали: Согласно информации на сайте прокуратуры, прокурором Харьковской области являлся Юрий Данильченко. Он был назначен на эту должность месяц назад - 27 августа 2019 года.

В ГПУ напомнили, что ранее генеральным прокурором уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

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Темы: прокуратура Харьковская область Рябошапка Генпрокуратура


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