Нардеп з "ЄС" просить Офіс Зеленського показати свою стенограму розмови з Трампом

5527 переглядів
Четвер, 26 вересня 2019, 12:47

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко просить Офіс президента опублікувати свою версію стенограми липневої телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пост Гончаренка у Facebook.

Пряма мова: "Звернувся до голови Офісу президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом".

Деталі: Гончаренко опублікував свій депутатський запит і висловив здивування, що ОП не опублікував стенограму одночасно з Білим домом.   

 

Що було раніше: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. 

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Передісторія:

  • Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп побажав новій владі "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
  • Йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ФСБ затримала українця на адмінкордоні з Кримом, він заарештований
У США опублікували розсекречену скаргу на дзвінок Трампа і Зеленського
Україну хочуть позбавити права доступу в зал ПАРЄ
Шокін поновив боротьбу за крісло генпрокурора
Усі новини
Медицина

5 речей, які вам варто знати про реформу лікарень і медицину з 2020 року

поради

12 порад, які допоможуть зміцнити імунітет

Фото

Взимку стильними бувають навіть кури