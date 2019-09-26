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Нардеп з "ЄС" просить Офіс Зеленського показати свою стенограму розмови з Трампом

Четвер, 26 вересня 2019, 12:47

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко просить Офіс президента опублікувати свою версію стенограми липневої телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пост Гончаренка у Facebook.

Пряма мова: "Звернувся до голови Офісу президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом".

Деталі: Гончаренко опублікував свій депутатський запит і висловив здивування, що ОП не опублікував стенограму одночасно з Білим домом.   

 

Що було раніше: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. 

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Передісторія:

  • Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп побажав новій владі "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
  • Йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Українська правда

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