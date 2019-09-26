Нардеп з "ЄС" просить Офіс Зеленського показати свою стенограму розмови з Трампом

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко просить Офіс президента опублікувати свою версію стенограми липневої телефонної розмови Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: пост Гончаренка у Facebook.

Пряма мова: "Звернувся до голови Офісу президента Андрія Богдана з проханням надати стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом".

Деталі: Гончаренко опублікував свій депутатський запит і висловив здивування, що ОП не опублікував стенограму одночасно з Білим домом.

Що було раніше: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

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