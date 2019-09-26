Нардеп из "ЕС" просит Офис Зеленского показать свою стенограмму разговора с Трампом
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко просит Офис президента опубликовать свою версию стенограммы июльского телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Источник: пост Гончаренко в Facebook.
Прямая речь: "Обратился к главе Офиса президента Андрея Богдана с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом".
Детали: Гончаренко опубликовал свой депутатский запрос и выразил удивление, что ОП не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом.
Что было раньше: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
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Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США
Предыстория:
- Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
- Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.