Нардеп из "ЕС" просит Офис Зеленского показать свою стенограмму разговора с Трампом

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко просит Офис президента опубликовать свою версию стенограммы июльского телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: пост Гончаренко в Facebook.

Прямая речь: "Обратился к главе Офиса президента Андрея Богдана с просьбой предоставить стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом".

Детали: Гончаренко опубликовал свой депутатский запрос и выразил удивление, что ОП не опубликовал стенограмму одновременно с Белым домом.

Что было раньше: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США

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