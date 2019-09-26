Тимошенко вже вимагає від Зеленського референдум щодо продажу землі

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою провести референдум з питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Джерело: прес-служба "Батьківщини".

Деталі: Для цього "Батьківщина" пропонує парламенту законопроект "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою", який регулює всі механізми їх здійснення. Також фракція внесе законопроєкт про зміни до Земельного кодексу, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму.

Тимошенко нагадала, що її політсила виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі. Вона застерегла президента Володимира Зеленського від "трагічної помилки" і нагадала про положення його програми про здійснення "народовладдя через референдуми".

Пряма мова: "Питання розпродажу території України іноземцям – це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою територію під час війни? І чи готовий народ України віддати прибуток, який народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський закликав не вірити у страшилки, які розповсюджують через можливість зняття мораторію на продаж землі. 25 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

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