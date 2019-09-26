Тимошенко вже вимагає від Зеленського референдум щодо продажу землі
Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою провести референдум з питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.
Джерело: прес-служба "Батьківщини".
Деталі: Для цього "Батьківщина" пропонує парламенту законопроект "Про проведення всеукраїнських референдумів за народною ініціативою", який регулює всі механізми їх здійснення. Також фракція внесе законопроєкт про зміни до Земельного кодексу, за яким рішення щодо долі землі можна буде ухвалювати тільки після проведення референдуму.
Тимошенко нагадала, що її політсила виступає категорично проти продажу сільськогосподарської землі. Вона застерегла президента Володимира Зеленського від "трагічної помилки" і нагадала про положення його програми про здійснення "народовладдя через референдуми".
Пряма мова: "Питання розпродажу території України іноземцям – це якраз і є найважливіше питання, дозвіл на яке треба запитати у народу України. Чи готовий народ України розпродати свою територію під час війни? І чи готовий народ України віддати прибуток, який народжує наша земля, іноземним великим монопольним корпораціям?".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський закликав не вірити у страшилки, які розповсюджують через можливість зняття мораторію на продаж землі. 25 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.
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Передісторія:
- Вперше мораторій на землю ввели у 2001 році і не раз потім продовжували.
- 4 лютого 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.
- 2 вересня шостий президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі. Він запевнив, що "ніхто ні в кого не буде забирати землю", а земельна реформа спрямована на розвиток фермерства.
- Раніше Зеленський заявив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів.
- У Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства заявили про 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі.
- За підрахунками Мінагрополітики, відкриття ринку сільськогосподарських земель може приносити економіці щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів.
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