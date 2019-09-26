Тимошенко уже требует от Зеленского референдум по продаже земли

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Четверг, 26 сентября 2019, 14:31

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Источник: пресс-служба "Батькивщины".

Детали: Для этого "Батькивщина" предлагает парламенту законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует механизмы их осуществления. Также фракция внесет законопроект об изменениях в Земельный кодекс, по которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Тимошенко напомнила, что ее политсила выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли. Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластие через референдумы".

Прямая речь: "Вопрос распродажи территории Украины иностранцам – это и есть самый важный вопрос, разрешение на который надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?".

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют из-за возможности снятия моратория на продажу земли. 25 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Знать больше: Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

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Предыстория:

  • Впервые мораторий на землю ввели в 2001 году и не раз потом продлевали.
  • 4 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписалзакон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.
  • 2 сентября шестой президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земельсельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Он заверил, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена ​​на развитие фермерства.
  • Ранее Зеленский заявил, что в этом году состоится земельная реформа, чтобы уже в 2020-м создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.
  • В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства заявили о 35 "сценариях"введения рынка земли.
  • По подсчетам Минагрополитики, открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.
  • В Европейском банкереконструкции и развития заявляли, что отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%. Во Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли поспособствует росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко земля Зеленский


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