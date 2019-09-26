Тимошенко уже требует от Зеленского референдум по продаже земли

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Источник: пресс-служба "Батькивщины".

Детали: Для этого "Батькивщина" предлагает парламенту законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует механизмы их осуществления. Также фракция внесет законопроект об изменениях в Земельный кодекс, по которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Тимошенко напомнила, что ее политсила выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли. Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластие через референдумы".

Прямая речь: "Вопрос распродажи территории Украины иностранцам – это и есть самый важный вопрос, разрешение на который надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?".

Что было ранее: Президент Владимир Зеленский призвал не верить в страшилки, которые распространяют из-за возможности снятия моратория на продажу земли. 25 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

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