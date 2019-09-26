Росіянам заборонили курити і смажити шашлики на балконах

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Четвер, 26 вересня 2019, 15:48

Уряд Росії затвердив зміни в правила протипожежного режиму, які забороняють використовувати відкритий вогонь на балконах квартир, готелів і гуртожитків.

Джерело: російські видання ТАСС, РБК, портал правової інформації РФ

Дослівно: "Уряд РФ схвалив ряд вимог, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки. Тепер законом заборонено використання відкритого вогню на балконах і лоджіях квартир, в житлових кімнатах гуртожитків і номерах готелів".

Деталі: Постанову з підписом глави уряду Росії Дмитра Медведєва опублікували 25 вересня, а нові правила вступлять в силу з 1 жовтня.

У правилах відсутнє визначення поняття "відкритий вогонь", його використанням може вважатися запалювання сірника або запальнички. Таким чином, закурити або посмажити шашлики на балконі або лоджії, не порушивши заборону, стає неможливо.

У прес-службі МНС одному з видань повідомили, що це вони лобіювали прийняття постанови.

Відзначається, що заборона на куріння в пожежонебезпечних і вибухонебезпечних місцях не стосується спеціальних місць для куріння.

Правилами також встановлено нові вимоги до забезпечення пожежної безпеки медичних установ і кінотеатрів. Так, кінотеатри зобов'язали перед сеансами інформувати глядачів про дії на випадок пожежі. Що стосується лікарень, то тепер палати для дітей і тяжкохворих будуть розміщуватися переважно на перших поверхах.

 

Нагадаємо:

  • 25 березня 2018 року в російському Кемерово сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 60 осіб, з них більше половини діти.
  • Через рік після трагедії в РФ досі не уточнили інформації про постраждалих під час пожежі. Є версії, що влада замовчує інформацію про реальну кількість жертв. Після пожежі з'являлася інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різнилась.
  • У справі про пожежу в ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

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Теми: Росія пожежа Медведєв


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