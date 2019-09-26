Россиянам запретили курить и жарить шашлыки на балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Источник: российские издания ТАСС, РБК, портал правовой информации РФ

Дословно: "Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц".

Детали: Постановление с подписью главы правительства России Дмитрия Медведева опубликовали 25 сентября, а новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

Одна из поправок предусматривает введение запрета на использование "открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров".

В новых правилах отсутствует определение понятия "открытый огонь", его использованием может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить или пожарить шашлыки на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно.

В пресс-службе МЧС одному из изданий сообщили, что это они лоббировали принятие постановления.

Отмечается, что запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения.

Правилами также установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.

Напомним: