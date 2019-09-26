Россиянам запретили курить и жарить шашлыки на балконах
Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Источник: российские издания ТАСС, РБК, портал правовой информации РФ
Дословно: "Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц".
Детали: Постановление с подписью главы правительства России Дмитрия Медведева опубликовали 25 сентября, а новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.
Одна из поправок предусматривает введение запрета на использование "открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров".
В новых правилах отсутствует определение понятия "открытый огонь", его использованием может считаться зажжение спички или зажигалки. Таким образом, закурить или пожарить шашлыки на балконе или лоджии, не нарушив запрет, становится невозможно.
В пресс-службе МЧС одному из изданий сообщили, что это они лоббировали принятие постановления.
Отмечается, что запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения.
Правилами также установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Так, кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара. Что касается больниц, то теперь палаты для детей и тяжелобольных будут размещаться преимущественно на первых этажах.
Напомним:
- 25 марта 2018 года в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 60 человек, из них более половины дети.
- Через год после трагедии в РФ не уточнили информации о пострадавших во время пожара. Есть версии, что власть замалчивает информацию о реальном количестве жертв. После пожара появлялась информация о пропавших без вести, но их количество отличалось.
- По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.