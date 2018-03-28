Пожар в Кемерово: задержаны 5 человек

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре российского Кемерово задержаны пять человек, в том числе охранник, который не включил систему оповещения.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Четверым из них уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому – охраннику ЧОПа. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным "РИА новости", среди задержанных управляющая ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

27 марта суд арестовал их на 3 суток.

Судденок уверяет, что никто умышленно не закрывал двери в кинозалы.

"Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", - сказала Судденок.

Она также сообщила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре.

"14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы", - сказала управляющая ТРЦ.

Судденок рассказала, что по должностным инструкциям при возникновении нештатной ситуации каждый сотрудник ТРЦ должен был вывести своих людей из зоны эвакуации, убедиться в отсутствии людей и вместе с ними выйти по эвакуационным выходам.

Вместе с тем глава СК Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово сбежали из здания после возникновения пожара, бросив там детей и родителей, в том числе запертыми в кинозалах, сообщает "Медуза".

В СК отмечают, что родственники подали заявления о пропаже 67 человек во время пожара.

"С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения", - говорится в сообщении.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, поэтому для их идентификации проводятся генетические экспертизы.

Вместе с тем, по данным МЧС России, общее число жертв – 64 человека, данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара, власти не располагают.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал замглавы МЧС России Владлен Аксенов, сообщает "Интерфакс".

По его данным, опознаны 27 человек, но при этом по шести необходимо провести дополнительную экспертизу.

Вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов затруднился ответить на вопрос, почему в СК поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа СК работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласию. Вероятнее всего, на каком-то этапе они (цифры) будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает такие выводы. Пока официальная цифра – 64 (погибших)", - сказал Чернов.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходил массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

Позже он подписал указ об объявлении траура.