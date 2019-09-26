"Не буде проблем на митниці і в податковій": чим Зеленський у США заманював бізнесменів

На зустрічі з представниками ділових кіл США у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський спробував переконати інвесторів, чому зараз вигідно як ніколи вести бізнес в Україні.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності.

У нас для цього сьогодні є все: політична воля президента, більшість у Верховній Раді, налаштований працювати уряд і прем’єр-міністр.

У нас нині бракує тільки одного – часу. Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні...

...Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор міг упевнено розраховувати на справедливість.

Ми також розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них".

Деталі: Зеленський повідомив, що у жовтні буде законопроект, який значно скоротить список заборонених для приватизації підприємств.

Крім того, за його словами, скоро нардепи розглянуть проект закону про концесії, який дозволить на прозорих умовах залучити інвестиції в інфраструктуру.

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