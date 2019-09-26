"Не будет проблем на таможне и в налоговой": чем Зеленский в США заманивал бизнесменов

На встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский попытался убедить инвесторов, почему сейчас как никогда выгодно вести бизнес в Украине.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности.

У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроенные работать правительство и премьер-министр.

У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине...

...Мы реформируем судебную систему, чтобы каждый инвестор мог уверенно рассчитывать на справедливость.

Мы также начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них".

Детали: Зеленский сообщил, что в октябре будет законопроект, который значительно сократит список запрещенных для приватизации предприятий.

Кроме того, по его словам, скоро нардепы рассмотрят проект закона о концессии, который позволит на прозрачных условиях привлекать инвестиции в инфраструктуру.

Напомним: