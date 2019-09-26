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"Не будет проблем на таможне и в налоговой": чем Зеленский в США заманивал бизнесменов

Четверг, 26 сентября 2019, 18:51

На встрече с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке президент Владимир Зеленский попытался убедить инвесторов, почему сейчас как никогда выгодно вести бизнес в Украине.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине - от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности.

У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроенные работать правительство и премьер-министр.

У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине...

...Мы реформируем судебную систему, чтобы каждый инвестор мог уверенно рассчитывать на справедливость.

Мы также начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них".

Детали: Зеленский сообщил, что в октябре будет законопроект, который значительно сократит список запрещенных для приватизации предприятий.

Кроме того, по его словам, скоро нардепы рассмотрят проект закона о концессии, который позволит на прозрачных условиях привлекать инвестиции в инфраструктуру.

 

Напомним:

  • "Лучшие условия для бизнеса" был одним из тезисов предвыборной программы Зеленского.
  • 18 июля Зеленский записал видео, в котором на английском призвал иностранных бизнесменов инвестировать в Украину.
  • 23 сентября президент начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Зеленский произнес речь на общих дебатах сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.
  • 25 сентября встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАбизнес
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