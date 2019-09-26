На Донбасі 7 ворожих обстрілів, один поранений

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Четвер, 26 вересня 2019, 20:39

Упродовж цієї доби, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, під обстрілами один військовий отримав поранення.

Джерело: повідомлення Об’єднаних сил

Деталі: Бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, двічі поблизу Новолуганського.

25 вересня противник 32 рази порушив режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, внаслідок чого троє військових отримали поранення.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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