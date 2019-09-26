На Донбасі 7 ворожих обстрілів, один поранений

Деталі: Бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, під обстрілами один військовий отримав поранення.

Українська правда

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