На Донбассе 7 вражеских обстрелов, один раненый
В течение дня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, под обстрелами получил ранение один военный.
Источник: сообщение Объединенных сил
Детали: Боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Водяного, Марьинки, Красногоровки, дважды вблизи Новолуганского.
25 сентября противник 32 раза нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие, в результате чего трое военных получили ранения.
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