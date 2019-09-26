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На Донбассе 7 вражеских обстрелов, один раненый

Четверг, 26 сентября 2019, 20:39

В течение дня, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, под обстрелами получил ранение один военный.

Источник: сообщение Объединенных сил

Детали: Боевики стреляли из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Новотроицкого, Новогнатовки, Водяного, Марьинки, Красногоровки, дважды вблизи Новолуганского.

25 сентября противник 32 раза нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие, в результате чего трое военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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