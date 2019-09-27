П’яний поліцейський "зніс" людей на зупинці: Труба опублікував відео

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 10:37

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба опублікував відео ДТП, у якій нетверезий правоохоронець збив трьох людей на зупинці громадського транспорту.

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби, прес-служба ДБР

Пряма мова Труби: "П’яний працівник поліції охорони на шаленій швидкості просто "зніс" трьох людей, які стояли на зупинці громадського транспорту.

Вчора ввечері наші слідчі оперативно виїхали на місце події і вже затримали горе-поліцейського...

Дозволяючи собі сідати за кермо в нетверезому стані, слід пам’ятати, що комусь це може коштувати життя".

Деталі: Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю про підозру у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

 

Готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що було раніше: 26 вересня у Броварах співробітник управління поліції охорони за кермом "Опеля" наїхав на зупинку громадського транспорту.

У результаті поліцейський скоїв наїзд на сімейну пару та велосипедиста – від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

 

Українська правда

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Теми: ДБР Труба ДТП поліція


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