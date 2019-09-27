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Пьяный полицейский "снес" людей на остановке: Труба опубликовал видео

Пятница, 27 сентября 2019, 10:37
Пьяный полицейский снес людей на остановке: Труба опубликовал видео

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал видео ДТП, в которой нетрезвый полицейский сбил трех человек на остановке общественного транспорта.

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, пресс-служба ГБР

Прямая речь Трубы: "Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Вчера вечером наши следователи оперативно выехали на место происшествия и уже задержали горе-полицейского...

Позволяя себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, следует помнить, что кому-то это может стоить жизни".

 

Детали: Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что было раньше: 26 сентября в Броварах сотрудник управления полиции охраны за рулем "Опеля" наехал на остановку общественного транспорта.

В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

 

Украинская правда
Темы: ГБРТрубаДТПполиция
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