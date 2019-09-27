Пьяный полицейский "снес" людей на остановке: Труба опубликовал видео

6250 просмотров
Пятница, 27 сентября 2019, 10:37

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба опубликовал видео ДТП, в которой нетрезвый полицейский сбил трех человек на остановке общественного транспорта.

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы, пресс-служба ГБР

Прямая речь Трубы: "Пьяный работник полиции охраны на большой скорости просто "снес" трех человек, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Вчера вечером наши следователи оперативно выехали на место происшествия и уже задержали горе-полицейского...

Позволяя себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, следует помнить, что кому-то это может стоить жизни".

 

Детали: Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что было раньше: 26 сентября в Броварах сотрудник управления полиции охраны за рулем "Опеля" наехал на остановку общественного транспорта.

В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР Труба ДТП полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Львовщине пограничницы ударили и закопали младенца – ГБР 27 сентября 2019, 10:46
ГБР разоблачило присвоение средств порта "Южный" 25 сентября 2019, 12:11
Экс-супруга Князева и "мешок денег": ГБР расследует халатность таможенников 24 сентября 2019, 19:12
Все новости
Главные новости
Обсуждение новой программы сотрудничества продолжится в ближайшие недели – миссия МВФ
ООС: 23 обстрела, одного военного ранено
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме — NYT
Экс-генпрокурор Луценко прокомментировал упоминание своего имени в жалобе разведчика США
Все новости
Фото

Не только Грета: три девочки, которые борются за планету

социум

10 типов родителей, которые не нравятся учителям

здоровье

Антисептики для рук неэффективны против вируса гриппа

Поиск по сайту
Архив
Весь архів