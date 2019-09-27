У Кремлі розповіли, що думають про публікацію розмов Трампа і Путіна

Кремль сподівається, що у відносинах Росії і США не дійде до публікації стенограм телефонних розмов Дональда Трапма і Володимира Путіна.

Джерело: ТАСС.

Пряма мова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо".

Деталі: Він назвав "досить незвичною практикою" публікацію стенограми телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що "як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф – або "таємно", або "цілком таємно" і не публікуються.

Відповідаючи на питання, чи готовий Кремль дати "добро" на публікацію стенограми, якщо це знадобиться американським партнерам, Пєсков зазначив, що потрібно розглядати кожен конкретний випадок. Він також додав, що до РФ з подібними пропозиціями ніхто не звертався.

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

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Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

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