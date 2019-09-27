У Кремлі розповіли, що думають про публікацію розмов Трампа і Путіна

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 12:55

Кремль сподівається, що у відносинах Росії і США не дійде до публікації стенограм телефонних розмов Дональда Трапма і Володимира Путіна.

Джерело: ТАСС.

Пряма мова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того повно проблем, дуже серйозних, до подібних ситуацій ми не дійдемо".

Деталі: Він назвав "досить незвичною практикою" публікацію стенограми телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що "як правило, матеріали подібних бесід на рівні глав держав носять гриф – або "таємно", або "цілком таємно" і не публікуються.

Відповідаючи на питання, чи готовий Кремль дати "добро" на публікацію стенограми, якщо це знадобиться американським партнерам, Пєсков зазначив, що потрібно розглядати кожен конкретний випадок. Він також додав, що до РФ з подібними пропозиціями ніхто не звертався.

Що цьому передувало: 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера. 

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Імпічмент для Трампа. Українська частина історії, що може погубити президента США

Передісторія:

  • Трамп і Зеленський спілкувалися телефоном в липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося про те, що Трамп побажав новій владі "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".
  • На початку вересня у виданні "The Washington Post" з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.
  • Йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

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Теми: Росія Путін Трамп


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