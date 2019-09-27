В Кремле рассказали, что думают о публикации разговоров Трампа и Путина
Кремль надеется, что в отношениях России и США не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.
Источник: ТАСС.
Прямая речь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем".
Детали: Он назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф – или "секретно", или "совершенно секретно" и не публикуются.
Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. Он также добавил, что к РФ с подобными предложениями никто не обращался.
Что было раньше: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
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Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США
Предыстория:
- Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
- В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
- Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
- Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.
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