В Кремле рассказали, что думают о публикации разговоров Трампа и Путина

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Пятница, 27 сентября 2019, 12:55

Кремль надеется, что в отношениях России и США не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

Источник: ТАСС.

Прямая речь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем".

Детали: Он назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф – или "секретно", или "совершенно секретно" и не публикуются.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. Он также добавил, что к РФ с подобными предложениями никто не обращался.

Что было раньше: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. 

Узнать больше: Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США

Предыстория:

  • Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".
  • В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.
  • Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
  • Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.

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Темы: Росcия Путин Трамп


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