В Кремле рассказали, что думают о публикации разговоров Трампа и Путина

Кремль надеется, что в отношениях России и США не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров Дональда Трапма и Владимира Путина.

Источник: ТАСС.

Прямая речь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем".

Детали: Он назвал "достаточно необычной практикой" публикацию стенограммы телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что "как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф – или "секретно", или "совершенно секретно" и не публикуются.

Отвечая на вопрос, готов ли Кремль дать "добро" на публикацию стенограммы, если это понадобится американским партнерам, Песков отметил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. Он также добавил, что к РФ с подобными предложениями никто не обращался.

Что было раньше: 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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Импичмент для Трампа. Украинская часть истории, которая может погубить президента США

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