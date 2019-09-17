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У Зеленського не можуть визначитися із послом до США

Вівторок, 17 вересня 2019, 15:28
У Зеленського не можуть визначитися із послом до США

В Офісі президента досі не погоджена кандидатура посла України у Сполучених Штатах Америки.

Про це "Українській правді" стало відомо від співрозмовників в оточенні президента України Володимира Зеленського.

"На початку була кандидатура Олега Шамшура, посла України у Франції, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили", - розповідає співрозмовник УП в МЗС.

За даними УП, серед претендентів на посаду – нинішній керівник РНБО Олександр Данилюк, який одним із перших приєднався до команди Зеленського під час президентської кампанії.

"Його хочуть відправити до США, бо виникли деякі непорозуміння із членами команди Зеленського. Думаю, у США він буде більш корисним", - говорить співробітник ОП.

Сам секретар РНБО на запитання УП про можливість його переходу на дипломатичну службу послом у США відповів: "Не знаю, звідки така інформація. Я її не підтверджую".

Раніше у команді Зеленського УП розповідали про конфлікт, що виник між Данилюком та головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Нагадуємо:

  • 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду фінансів України в уряді Володимира Гройсмана.
  • Він був звільнений з посади міністра фінансів через конфлікт з Гройсманом. Саме за поданням прем'єра Верховна Рада ухвалила відповідне рішення.
  • Сам міністр заявляв, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Теми: Олександр ДанилюкСШАдипломатичні відносиниБогдан
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