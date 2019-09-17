У Зеленського не можуть визначитися із послом до США

В Офісі президента досі не погоджена кандидатура посла України у Сполучених Штатах Америки.

Про це "Українській правді" стало відомо від співрозмовників в оточенні президента України Володимира Зеленського.

"На початку була кандидатура Олега Шамшура, посла України у Франції, але через проблеми зі здоров'ям його так і не призначили", - розповідає співрозмовник УП в МЗС.

За даними УП, серед претендентів на посаду – нинішній керівник РНБО Олександр Данилюк, який одним із перших приєднався до команди Зеленського під час президентської кампанії.

"Його хочуть відправити до США, бо виникли деякі непорозуміння із членами команди Зеленського. Думаю, у США він буде більш корисним", - говорить співробітник ОП.

Сам секретар РНБО на запитання УП про можливість його переходу на дипломатичну службу послом у США відповів: "Не знаю, звідки така інформація. Я її не підтверджую".

Раніше у команді Зеленського УП розповідали про конфлікт, що виник між Данилюком та головою Офісу президента Андрієм Богданом.

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