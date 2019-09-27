Трамп називає розмову з Зеленським "простою і дуже приємною"
Президент США Дональд Трамп називає телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський, через яку у США розпочали процедуру імпічменту, "простою і дуже приємною".
Джерело: Twitter президента США Дональда Трампа
Дослівно: "У мене була проста і дуже приємна телефонна розмова з новим президентом України, вона не могла бути кращою або більш шляхетною, але "фейк ньюз" і демократи, працюючи в команді, обманом змусили її виглядати поганою. Це (розмова – ред.) було не погано, це було дуже законно і дуже добре. Полювання на відьом триває!"
Деталі: Трамп закликає голову комітету з розвідки палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку.
Президент США запевняє, що Шифф зачитав перед Конгресом версію розмови між Зеленським і Трампом "якої не існує" і таким чином збрехав Конгресу та американській публіці.
Він запевняє, що Шифф замінив деякі слова так, щоб Трамп виглядав винним.
Що було раніше: У вересні агент ЦРУ, який працював у Білому домі, написав скаргу через діалог Зеленського і Трампа. Скаржник стверджує, що Трамп вийшов за рамки та намагався захистити власні інтереси.
Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента та конкурента Трампа на виборах США у 2020 році Джо Байдена і його сина.
Через розмову демократи у США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
Нагадаємо:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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