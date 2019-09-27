Трамп називає розмову з Зеленським "простою і дуже приємною"

Президент США Дональд Трамп називає телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський, через яку у США розпочали процедуру імпічменту, "простою і дуже приємною".

Джерело: Twitter президента США Дональда Трампа

Дослівно: "У мене була проста і дуже приємна телефонна розмова з новим президентом України, вона не могла бути кращою або більш шляхетною, але "фейк ньюз" і демократи, працюючи в команді, обманом змусили її виглядати поганою. Це (розмова – ред.) було не погано, це було дуже законно і дуже добре. Полювання на відьом триває!"

Деталі: Трамп закликає голову комітету з розвідки палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку.

Президент США запевняє, що Шифф зачитав перед Конгресом версію розмови між Зеленським і Трампом "якої не існує" і таким чином збрехав Конгресу та американській публіці.

Він запевняє, що Шифф замінив деякі слова так, щоб Трамп виглядав винним.

Що було раніше: У вересні агент ЦРУ, який працював у Білому домі, написав скаргу через діалог Зеленського і Трампа. Скаржник стверджує, що Трамп вийшов за рамки та намагався захистити власні інтереси.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента та конкурента Трампа на виборах США у 2020 році Джо Байдена і його сина.

Через розмову демократи у США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Нагадаємо:

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

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