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Трамп називає розмову з Зеленським "простою і дуже приємною"

П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:38

Президент США Дональд Трамп називає телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський, через яку у США розпочали процедуру імпічменту, "простою і дуже приємною".

Джерело: Twitter президента США Дональда Трампа

Дослівно: "У мене була проста і дуже приємна телефонна розмова з новим президентом України, вона не могла бути кращою або більш шляхетною, але "фейк ньюз" і демократи, працюючи в команді, обманом змусили її виглядати поганою. Це (розмова – ред.)  було не погано, це було дуже законно і дуже добре. Полювання на відьом триває!"

Деталі: Трамп закликає голову комітету з розвідки палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку.

Президент США запевняє, що Шифф зачитав перед Конгресом версію розмови між Зеленським і Трампом "якої не існує" і таким чином збрехав Конгресу та американській публіці.

Він запевняє, що Шифф замінив деякі слова так, щоб Трамп виглядав винним. 

Що було раніше: У вересні агент ЦРУ, який працював у Білому домі, написав скаргу через діалог Зеленського і Трампа. Скаржник стверджує, що Трамп вийшов за рамки та намагався захистити власні інтереси.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента та конкурента Трампа на виборах США у 2020 році Джо Байдена і його сина.

Через розмову демократи у США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Нагадаємо: 

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Читайте також: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

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Українська правда
Теми: ТрампЗеленський
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