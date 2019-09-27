Трамп называет разговор с Зеленским "простым и очень приятным"

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Пятница, 27 сентября 2019, 15:38

Президент США Дональд Трамп называет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский, из-за которого в США начали процедуру импичмента президента, "простым и очень приятным".

Источник: Twitter президента США Дональда Трампа

Дословно: "У меня был простой и очень приятный телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или более благородным, но "фейк ньюз" и демократы, работая в команде, обманом заставили его выглядеть плохим. Он (разговор ред.) был не плохим, он был очень законным и очень хорошим. Охота на ведьм продолжается!"

Дополняется...

Что было раньше: В сентябре агент ЦРУ, который работал в Белом доме, написал жалобу через диалог Зеленского и Трампа. Он утверждает, что Трамп вышел за рамки и пытался защитить собственные интересы.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента и конкурента Трампа на выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сына.

Из-за разговора демократы в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский


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