Трамп называет разговор с Зеленским "простым и очень приятным"

Президент США Дональд Трамп называет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский, из-за которого в США начали процедуру импичмента, "простым и очень приятным".

Источник: Twitter президента США Дональда Трампа

Дословно: "У меня был простой и очень приятный телефонный разговор с новым президентом Украины, он не мог быть лучше или более благородным, но "фейк ньюз" и демократы, работая в команде, обманом заставили его выглядеть плохим. Он (разговор - ред.) был не плохим, он был очень законным и очень хорошим. Охота на ведьм продолжается!"

Детали: Трамп призывает председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа уйти в отставку.

Президент США уверяет, что Шифф зачитал перед Конгрессом версию разговора между Зеленским и Трампом "которой не существует" и таким образом солгал Конгрессу и американской публике.

Он уверяет, что Шифф заменил некоторые слова так, чтобы Трамп выглядел виноватым.

Что было раньше: В сентябре агент ЦРУ, который работал в Белом доме, написал жалобу через диалог Зеленского и Трампа. Он утверждает, что Трамп вышел за рамки и пытался защитить собственные интересы.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента и конкурента Трампа на выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сына.

Из-за разговора демократы в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Напомним:

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, через который в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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