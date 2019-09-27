Звільнення Данилюка: Зеленський виключив його з делегації в США – джерело

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 19:44

Президент Володимир Зеленський власноруч викреслив прізвище секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США.

Джерело: співрозмовник "Українського правди" в Офісі президента

Деталі: На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

Цьому передувало: У п’ятницю, 27 вересня, голова РНБО Данилюк написав заяву про звільнення.

Із джерел в оточенні РНБО УП стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом.

Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

Знати більше: Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк

Передісторія:

  • 22 травня Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом. 
  • Данилюк був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.

Українська правда

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Теми: Данилюк Зеленський


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