Увольнение Данилюка: Зеленский исключил его из делегации в США – источник

Президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: По мнению источника, для Данилюка это стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.

Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.

Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

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