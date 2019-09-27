Увольнение Данилюка: Зеленский исключил его из делегации в США – источник
Президент Владимир Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка из списка официальной делегации для визита в США.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента
Детали: По мнению источника, для Данилюка это стало последней каплей в решении написать заявление об увольнении.
Этому предшествовало: В пятницу, 27 сентября, глава СНБО Данилюк написал заявление об увольнении.
Из источников в окружении СНБО УП стало известно, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой Офиса президента Андреем Богданом.
Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".
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Предыстория:
- 22 мая Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
- С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, но его уволили из-за конфликта с Гройсманом.
- Данилюк был одним из идеологов национализации "Приватбанка", совладельцем которого был олигарх и бывший бизнес-партнер Зеленского Игорь Коломойский.
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