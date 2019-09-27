"Ніч на Банковій": активісти вимагають від Зеленського розслідування вбивства Гандзюк

Біля Офісу президента зібрались активісти, які вимагають від влади розслідувати вбивство Каті Гандзюк та напади на громадських активістів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

В акції на Банковій беруть участь кілька сотень людей.

Перед присутніми виступають активісти, які зазнали нападів.

Серед виступаючих був і Віктор Гандзюк - батько Каті.

Учасники вигукували: "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також запалили свічки перед Офісом президента в пам'ять про вбиту активістку.

Крім того, учасники акції залишили "послання", написавши фарбою "Хто наступна Гандзюк?".

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