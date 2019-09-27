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"Ніч на Банковій": активісти вимагають від Зеленського розслідування вбивства Гандзюк

П'ятниця, 27 вересня 2019, 21:19

Біля Офісу президента зібрались активісти, які вимагають від влади розслідувати вбивство Каті Гандзюк та напади на громадських активістів.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

В акції на Банковій беруть участь кілька сотень людей.

Перед присутніми виступають активісти, які зазнали нападів.

Серед виступаючих був і Віктор Гандзюк - батько Каті.

 
 

Учасники вигукували: "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також запалили свічки перед Офісом президента в пам'ять про вбиту активістку.

Крім того, учасники акції залишили "послання", написавши фарбою "Хто наступна Гандзюк?".

 

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Нагадаємо: 

  • Акція на Банковій проходить вдруге. Минулого року "Ніч на Банковій" проходила, коли Гандзюк іще була живою.
  • Учасники акції вимагали реакції керівництва держави на напади, проведення позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони, оперативного та ефективного розслідування нападів, а також зустрічі з генпрокурором, головою СБУ, міністром МВС, президентом.
  • Також вимагали створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію щодо нападів на активістів у 2017-2018, а від міністра МВС Арсена Авакова – публічного звіту про стан розслідування цих справ з трибуни парламенту.
  • Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.
  • 20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.
  • 26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.
  • Вдень 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк.

Українська правда
Теми: напад на ГандзюкЗеленськийакції
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