"Ніч на Банковій": активісти вимагають від Зеленського розслідування вбивства Гандзюк
Біля Офісу президента зібрались активісти, які вимагають від влади розслідувати вбивство Каті Гандзюк та напади на громадських активістів.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.
В акції на Банковій беруть участь кілька сотень людей.
Перед присутніми виступають активісти, які зазнали нападів.
Серед виступаючих був і Віктор Гандзюк - батько Каті.
Учасники вигукували: "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також запалили свічки перед Офісом президента в пам'ять про вбиту активістку.
Крім того, учасники акції залишили "послання", написавши фарбою "Хто наступна Гандзюк?".
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Нагадаємо:
- Акція на Банковій проходить вдруге. Минулого року "Ніч на Банковій" проходила, коли Гандзюк іще була живою.
- Учасники акції вимагали реакції керівництва держави на напади, проведення позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони, оперативного та ефективного розслідування нападів, а також зустрічі з генпрокурором, головою СБУ, міністром МВС, президентом.
- Також вимагали створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію щодо нападів на активістів у 2017-2018, а від міністра МВС Арсена Авакова – публічного звіту про стан розслідування цих справ з трибуни парламенту.
- Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.
- 20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.
- 26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.
- Вдень 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк.