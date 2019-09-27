"Ночь на Банковой": активисты требуют от Зеленского расследования убийства Гандзюк

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Пятница, 27 сентября 2019, 21:19

Под Офисом президента активисты требуют от властей расследовать убийство Кати Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

В акции на Банковой участвуют несколько сотен человек.

Перед собравшимися выступают активисты, на которых совершали нападения.

Среди выступающих был и Виктор Гандзюк – отец Кати.

 
 

Участники выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также зажгли свечи перед Офисом президента в память об убитой активистке.

Кроме того, участники акции оставили "послание", написав краской "Кто следующая Гандзюк?".

 

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Напомним:

  • Акция на Банковой проходит во второй раз. В прошлом году "Ночь на Банковой" проходила, когда Гандзюк еще была жива.
  • Участники акции требовали реакции властей на нападения, проведения внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, оперативного и эффективного расследования нападений, а также встречи с генпрокурором, главой СБУ, министром МВД, президентом.
  • Также требовали создать в Верховной Раде временную следственную комиссию по нападениям на активистов в 2017-2018 годах, а от министра МВД Арсена Авакова – публичного отчета о состоянии расследования этих дел с трибуны парламента.
  • Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
  • 20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция задержала 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство".
  • 26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение с больничной койки.
  • Днем 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Зеленский акции


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