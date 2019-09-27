"Ночь на Банковой": активисты требуют от Зеленского расследования убийства Гандзюк
Под Офисом президента активисты требуют от властей расследовать убийство Кати Гандзюк и нападения на общественных активистов.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.
В акции на Банковой участвуют несколько сотен человек.
Перед собравшимися выступают активисты, на которых совершали нападения.
Среди выступающих был и Виктор Гандзюк – отец Кати.
Участники выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также зажгли свечи перед Офисом президента в память об убитой активистке.
Кроме того, участники акции оставили "послание", написав краской "Кто следующая Гандзюк?".
Читайте также: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
"Молчание власти нас убивает". 55 нераскрытых преступлений против активистов
Напомним:
- Акция на Банковой проходит во второй раз. В прошлом году "Ночь на Банковой" проходила, когда Гандзюк еще была жива.
- Участники акции требовали реакции властей на нападения, проведения внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, оперативного и эффективного расследования нападений, а также встречи с генпрокурором, главой СБУ, министром МВД, президентом.
- Также требовали создать в Верховной Раде временную следственную комиссию по нападениям на активистов в 2017-2018 годах, а от министра МВД Арсена Авакова – публичного отчета о состоянии расследования этих дел с трибуны парламента.
- Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
- 20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиция задержала 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство".
- 26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение с больничной койки.
- Днем 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua