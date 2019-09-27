"Ночь на Банковой": активисты требуют от Зеленского расследования убийства Гандзюк

Под Офисом президента активисты требуют от властей расследовать убийство Кати Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

В акции на Банковой участвуют несколько сотен человек.

Перед собравшимися выступают активисты, на которых совершали нападения.

Среди выступающих был и Виктор Гандзюк – отец Кати.

Участники выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также зажгли свечи перед Офисом президента в память об убитой активистке.

Кроме того, участники акции оставили "послание", написав краской "Кто следующая Гандзюк?".

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Напомним: