Мадуро заявив, що до Венесуели прибув "персонал для військово-технічної підтримки" - росЗМІ

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що до країни прибула група російських фахівців для ремонту військової техніки.

Джерело: російський Інтерфакс, трансляція виступу Мадуро у Твіттері.

Деталі: У своєму виступі Мадуро уточнив, що у Венесуелі "приземлилися два літаки з персоналом для військово-технічної підтримки".

За словами президента Венесуели, ця група російських фахівців змінила "колег, які раніше повернулися на батьківщину", вони "займуться ремонтом". Інших подробиць про майбутню роботу російських "фахівців" Мадуро не повідомив.

Разом з тим він повідомив, що під час свого візиту до РФ отримав від президента Росії Володимира Путіна "всеосяжну підтримку у політичній, дипломатичній і військовій сферах" і заявив про наявність "угоди щодо відновлення економіки Венесуели".

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