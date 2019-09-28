Мадуро заявив, що до Венесуели прибув "персонал для військово-технічної підтримки" - росЗМІ
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що до країни прибула група російських фахівців для ремонту військової техніки.
Джерело: російський Інтерфакс, трансляція виступу Мадуро у Твіттері.
Деталі: У своєму виступі Мадуро уточнив, що у Венесуелі "приземлилися два літаки з персоналом для військово-технічної підтримки".
За словами президента Венесуели, ця група російських фахівців змінила "колег, які раніше повернулися на батьківщину", вони "займуться ремонтом". Інших подробиць про майбутню роботу російських "фахівців" Мадуро не повідомив.
Разом з тим він повідомив, що під час свого візиту до РФ отримав від президента Росії Володимира Путіна "всеосяжну підтримку у політичній, дипломатичній і військовій сферах" і заявив про наявність "угоди щодо відновлення економіки Венесуели".
Передісторія:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Мадуро підтримали Росія, Китай та Туреччина.
- На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
- У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Пізніше лідер опозиції визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
- Наприкінці червня у посольстві РФ у Венесуелі заявили, що російські військово-технічні фахівці, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса. За повідомленням, вони перебували у Венесуелі протягом трьох останніх місяців та здійснювали технічне сприяння.