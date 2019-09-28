Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыл "персонал для военно-технической поддержки" - росСМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.
Источник: российский Интерфакс, трансляция выступления Мадуро в Твиттере.
Детали: В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".
По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил.
Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".
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