Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыл "персонал для военно-технической поддержки" - росСМИ

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Суббота, 28 сентября 2019, 10:54

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.

Источник: российский Интерфакс, трансляция выступления Мадуро в Твиттере.

Детали: В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил. 

Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

 

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Темы: Венесуэла Росcия


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