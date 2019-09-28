Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыл "персонал для военно-технической поддержки" - росСМИ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.
Источник: российский Интерфакс, трансляция выступления Мадуро в Твиттере.
Детали: В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".
По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил.
Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".
Предыстория:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Мадуро поддержали Россия, Китай и Турция.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Позже лидер оппозиции признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
- В конце июня в посольстве РФ в Венесуэле заявили, что российские военно-технические специалисты, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса. Согласно сообщению, они находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие.