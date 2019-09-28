Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыл "персонал для военно-технической поддержки" - росСМИ

Суббота, 28 сентября 2019, 10:54

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники.

Источник: российский Интерфакс, трансляция выступления Мадуро в Твиттере.

Детали: В своем выступлении Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По словам президента Венесуэлы, эта группа российских специалистов сменила "коллег, ранее вернувшихся на родину", они "займутся ремонтом". Других подробностей о предстоящей работе российских "специалистов" Мадуро не сообщил. 

Вместе с тем он сообщил, что в ходе своего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах" и заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

 Предыстория:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Мадуро поддержали Россия, Китай и Турция.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Позже лидер оппозиции признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
  • В конце июня в посольстве РФ в Венесуэле заявили, что российские военно-технические специалисты, которые работали в Венесуэле, вылетели из Каракаса. Согласно сообщению, они находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: