Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером
Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, из которой следует, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
Источник: интервью Джулиани каналу Fox News, сообщает "Голос Америки"
Детали: Согласно обнародованной частью переписки, в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."
Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.
Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".
Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.
Предыстория:
- 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
- По данным The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
- CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
- По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
- Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.