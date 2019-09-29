Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, из которой следует, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Источник: интервью Джулиани каналу Fox News, сообщает "Голос Америки"

Фото с сайта "Голос Америки"

Детали: Согласно обнародованной частью переписки, в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

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