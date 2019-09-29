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Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером

Воскресенье, 29 сентября 2019, 23:01
Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, из которой следует, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Источник: интервью Джулиани каналу Fox News, сообщает "Голос Америки"

 
Фото с сайта "Голос Америки"

Детали: Согласно обнародованной частью переписки, в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому..."

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Предыстория:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • По данным The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
  • CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
  • По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
  • Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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Темы: США
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