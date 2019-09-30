"Слуга народу" попіарився на "корупційному ремонті" у школі, директор здивована

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко звинуватив управління освіти у Святошинському районі Києва у дерибані коштів на ремонт харчоблоку школи і порадив звільнитися керівнику РУО, але в управлінні і у школі кажуть, що нардеп показав не весь ремонт і на доказ надали фото.

24 вересня Тищенко опублікував відео свого візиту до школи.

"Я обіцяв, що перше за що візьмусь, – проблеми дітей. Ще під час виборів було багато скарг щодо умов у школах та дитсадочках. "Грошей немає", – саме таку відповідь всі чують. А як вони будуть, якщо корупція процвітає повним ходом?", - обурився Тищенко.

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Як приклад він навів 197 школу у Святошинському районі Києва.

"Як ви гадаєте, скільки грошей пішло на її ремонт? На цю їдальню було витрачено 1 мільйон 750 тисяч гривень. Ви можете собі це уявити? ... Запросив спеціаліста. Він оцінив усі роботи в 700-800 тисяч гривень. А де всі інші кошти?", - написав Тищенко.

Він додав, що начальником Святошинського управління освіти Юрієм Дубовецьким вже "займається НАБУ".

"Тому я звертаюся до пана Дубовецького!.. Настав час відповідати за те, що ви не один рік обкрадали наших дітей. Я вас вітаю, вашою справою вже займається НАБУ… Тищенко очі закривати не буде. Тож Дубовецький – на вихід, а іншим приготуватися. Ми прийшли робити ревізію, і ми зробимо це разом!", - написав Тищенко.

У Святошинському РУО на питання УП відзначили, що на ремонт виділялася сума 1,8 мільйона гривень, але, кажуть, за ці кошти відремонтували не лише харчоблок, а й їдальню, де харчуються діти.

"Читала в інтернеті, що приходив депутат. Ми робили ремонт самої їдальні і допоміжних приміщень частково. Виділено було 1,8 мільйона. Усі роботи завершені, кошти оплачені, діти харчуються. Про аудит теж читала. Але до нас не приходило ніякого звернення, ніяких листів. Чи розмовляла я з народним депутатом? Ні, я не розмовляла", - сказала заступник начальника управління освіти Іванна Коваленко.

Вона додала, що якістю ремонту у школі задоволена: "Хороший ремонт, приїдьте подивіться".

У школі на питання УП щодо ремонту харчоблоку повідомили, що за 1,75 мільйона зробили ремонт не лише у харчоблоці, а й у їдальні, яку нардеп у своєму відео чомусь не показав.

"Усі 2,5 місяці літа, до 27 серпня у нас робився ремонт. Сума, яка виділена, 1 мільйон 800 тисяч фактично. Що було передбачено у першу чергу зробити? 49 років школі, і якщо харчоблок хоч колись робився, то місце, де харчуються діти, 49 років без ремонту. Тому головну масу цієї суми була виділена саме на заміну плитки, стін, мийки, стелі, яка була чорна від грибка. Депутат не до кінця показав відео. Він показав лише те, що у харчоблоку. Але якби він показав і зал, який зроблений, то питань би не виникло ніяких", - розповіла директор школи Світлана Куца.

До і після ремонту Фото надане директором

За її словами, за ці кошти також зробили косметичний ремонт харчоблоку, замінили витяжки, усі вікна у їдальні і харчоблоці і замінили двері.

Фото надане директором

"На 1 вересня їдальня була відкрита. Усі роботи зробили. У нас красиво, у стилі хай-тек, завезли нові меблі. У п’ятницю нам завезли марміти для підігріву їжі, і зараз ми очікуємо буквально з дня на день останнє, що повинні нам завезти, – це стелажі для посуду, столи для роботи у їдальні", - сказала Куца.

Вона додала, що з нардепом не зустрічалася і не говорила, оскільки на момент його візиту була у відпустці.

Але, за словами директора, вона була присутня під час ремонту, і коли виникали якісь питання, то їх відразу ж вирішували.

Фото надане директором

"У мене 1100 дітей і я повинна дивитися в першу чергу на забезпечення безпеки дітей, на те, як буде харчування організоване. Питання у процесі були, але ми їх всі оперативно узгоджували і вирішували", - підсумувала Куца.

Українська правда намагалася отримати коментарі Тищенка, але його телефон не відповідав.

УП також звернулася до НАБУ з питанням про те, чи звертався до них нардеп Тищенко щодо можливої корупції у Святошинському РУО і чи розпочинали за цим фактом перевірку.

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