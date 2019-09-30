"Слуга народа" попиарился на "коррупционном ремонте" в школе, директор удивлена

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко обвинил управление образования в Святошинском районе Киева в дерибане средств на ремонт пищеблока школы и посоветовал уволиться руководителю РУО, но в управлении и в школе заявили, что нардеп показал не весь ремонт и в доказательство предоставили фото.

24 сентября Тищенко опубликовал видео своего визита в школу.

"Я обещал, что первое за что возьмусь, - проблемы детей. Еще во время выборов было много жалоб относительно условий в школах и детсадах. "Денег нет", – именно такой ответ все слышат. А как они будут, если коррупция процветает полным ходом?", - возмутился Тищенко.

В качестве примера он привел 197 школу в Святошинском районе Киева.

"Как вы думаете, сколько денег ушло на ее ремонт? На эту столовую было потрачено 1 миллион 750 тысяч гривен. Вы можете себе это представить?... Пригласил специалиста. Он оценил все работы в 700-800 тысяч гривен. А где все остальные средства?", - написал Тищенко.

Он добавил, что начальником Святошинского управления образования Юрием Дубовецкого уже "занимается НАБУ".

"Поэтому я обращаюсь к господину Дубовецкому!... Пришло время отвечать за то, что вы не один год обворовывали наших детей. Я вас поздравляю, вашим делом уже занимается НАБУ... Тищенко глаза закрывать не будет. Поэтому Дубовецкий – на выход, а другим приготовиться. Мы пришли делать ревизию, и мы сделаем это вместе", - написал Тищенко.

В Святошинском РУО на вопрос УП отметили, что на ремонт выделялась сумма 1,8 миллиона гривен, но, говорят, за эти средства отремонтировали не только пищеблок, но и столовую, где питаются дети.

"Читала в интернете, что приходил депутат. Мы делали ремонт самой столовой и вспомогательных помещений частично. Выделено было 1,8 миллиона. Все работы завершены, средства оплачены, дети питаются. Об аудите тоже читала. Но к нам не приходило никакого обращения, никаких писем. Разговаривала ли я с народным депутатом? Нет, я не разговаривала", - сказала заместитель начальника управления образования Иванна Коваленко.

Она добавила, что качеством ремонта в школе довольна: "Хороший ремонт, приезжайте посмотрите".

В школе на вопрос УП относительно ремонта пищеблока сообщили, что за 1,75 миллиона сделали ремонт не только в пищеблоке, но и в столовой, которую нардеп в своем видео почему-то не показал.

"Все 2,5 месяца лета, до 27 августа у нас делался ремонт. Сумма, выделенная, 1,8 миллиона фактически. Что было предусмотрено в первую очередь сделать? 49 лет школе, и если пищеблок когда-то делался, то место, где питаются дети, 49 лет без ремонта. Поэтому главная масса этой суммы была выделена именно на замену плитки, стен, мойки, потолка, который был черная от грибка. Депутат не до конца показал видео. Он показал лишь то, что в пищеблоке. Но если бы он показал и зал, который сделан, то вопросов бы не возникло никаких", - рассказала директор школы Светлана Куца.

До и после Фото предоставлено директором школы

По ее словам, за эти средства также сделали косметический ремонт пищеблока, заменили вытяжки, все окна в столовой и пищеблоке и заменили двери.

Фото предоставлено директором школы

"На 1 сентября столовая была открыта. Все работы сделали. У нас красиво, в стиле хай-тек, завезли новую мебель. В пятницу нам завезли мармиты для подогрева пищи, и сейчас мы ожидаем буквально со дня на день последнее, что должны нам завезти, – это стеллажи для посуды, столы для работы в столовой", - сказала Куца.

Она добавила, что с нардепом не встречалась и не говорила, поскольку на момент его визита была в отпуске.

Но, по словам директора, она присутствовала при ремонте, и когда возникали какие-то вопросы, то их сразу же решали.

Фото предоставлено директором школы

"У меня 1100 детей и я должна в первую очередь смотреть на обеспечение безопасности детей, на то, как будет питание организовано. Вопросs в процессе были, но мы их все оперативно согласовывали и решали", - подытожила Куца.

Украинская правда пыталась получить комментарии Тищенко, но его телефон не отвечал.

УП также обратилась в НАБУ с вопросами о том, обращался ли к ним нардеп Тищенко относительно возможной коррупции в Святошинском РУО и назначили ли по этому факту проверку.

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