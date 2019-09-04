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Гончарук зруйнував перегородки в уряді: Тепер на самокаті можна кататися

Середа, 4 вересня 2019, 17:47

Джерело: брифінг прем’єр-міністра Олексія Гончарука, "Урядовий портал".

Будинок уряду став відкритішим, зникли перегородки між поверхами.

Пряма мова: "Ми зараз активно дискутуємо з безпековими службами, наскільки відкритою можна зробити урядову будівлю, подвір’я і все інше. Що вже вдалося зробити: ми поприбирали перегородки між поверхами. Тим, хто буває у будинку уряду, більше не потрібно ходити зигзагами, блукати лабіринтами. Тепер тут все просто і прозоро. На самокаті можна кататися".

Деталі: Прем’єр обіцяє, що результати відкритості можна буде побачити протягом найближчих тижнів.

Чому це важливо: Досі в будинку уряду діяла система багаторівневих доступів до різних поверхів, яка залежала від посади працівника. В уряді кажуть, що повну свободу пересування в будинку мали тільки найвищі посадові особи.

Зазначимо, що спеціальний рівень доступу був потрібен тільки на восьмий поверх та невелику частину сьомого, де знаходиться кабінет прем’єр-міністра.

Що відбулося раніше: Новий прем’єр-міністр повідомив, що відтепер засідання уряду стануть закритими для журналістів, щоб "не перетворювати їх на шоу". Він планує виходити на брифінги по закінченню засідань і інформувати про ухвалені рішення.

Валентина Романенко, УП
Теми: ГончарукКабінет міністрів
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