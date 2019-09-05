Поліція затримала противника і прихильника телеканалу NewsOne: почубилися

Джерело: Нацполіція Києва, Hromadske

Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які поштовхалися під час акції щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Дослівно поліція: "Один із активістів підійшов до чоловіка з плакатом і намагався його вирвати, а відтак почалася штовханина. У результаті двох учасників події доставили до управління поліції для надання пояснень".

Деталі: Інцидент стався на вулиці Прорізній біля Держкомітету телебачення і радіомовлення. Відзначається, що після першочергової перевірки поліцейські дадуть правову кваліфікація події.

За інформацією журналістів, у відділок поліції № 4 Шевченківського району відвезли Юрія Гудименка представника партії "Демократична сокира".

Пізніше сам Гудименко у Facebook повідомив, що уже вийшов від правоохоронців.

На акцію щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne прийшли близько 180 людей. Трохи пізніше до місця проведення акції підтягнулися прихильники "Опозиційною платформи — За життя ".

Відзначалося, що між опонентами сталося невелике зіткнення.

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