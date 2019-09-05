Поліція затримала противника і прихильника телеканалу NewsOne: почубилися
Джерело: Нацполіція Києва, Hromadske
Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які поштовхалися під час акції щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.
Дослівно поліція: "Один із активістів підійшов до чоловіка з плакатом і намагався його вирвати, а відтак почалася штовханина. У результаті двох учасників події доставили до управління поліції для надання пояснень".
Деталі: Інцидент стався на вулиці Прорізній біля Держкомітету телебачення і радіомовлення. Відзначається, що після першочергової перевірки поліцейські дадуть правову кваліфікація події.
За інформацією журналістів, у відділок поліції № 4 Шевченківського району відвезли Юрія Гудименка представника партії "Демократична сокира".
Пізніше сам Гудименко у Facebook повідомив, що уже вийшов від правоохоронців.
На акцію щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne прийшли близько 180 людей. Трохи пізніше до місця проведення акції підтягнулися прихильники "Опозиційною платформи — За життя ".
Відзначалося, що між опонентами сталося невелике зіткнення.
Передісторія:
- На початку липня телеканали NewsOne та російський пропагандистський канал "Россия 24" анонсували телеміст "Треба поговорити".
- Згодом NewsOne скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".
- Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Джерела у партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" розповіли, що ідея про телеміст належала члену партії Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.
- У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення.