"Телеміст" вигадав Льовочкін заради виборів – джерело

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Середа, 10 липня 2019, 13:25

Джерело: співрозмовник УП в оточенні партії "Опозиційна платформа – За життя".

Ідея про телеміст між українським NewsOne і російським "Россия 24" належала члену партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.

Пряма мова: "За задумом колишнього глави Адміністрації президента Януковича, ідея з телемостом і його подальшою забороною мала мобілізувати електорат "Опозиційної платформи".

Деталі: Політсила планувала спричинити перетік електорату інших партій, зокрема, пропрезидентської "Слуги народу". Відсутність адекватної реакції на телеміст президента Володимира Зеленського відвернула б від "Слуги народу" частину патріотично налаштованого населення, а жорстка реакція - привела б до перетікання електорату південно-східних областей партії Медведчука-Бойка.

Чому це важливо: За допомогою такої маніпуляції "За життя" розраховує на більшу пітримку партії на виборах до Верховної Ради 21 липня. У партії сподіваються, що наступні опитування покажуть більше 15% підтримки.

Що було раніше: 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.

Таке повідомлення викликало шквал негативу в Україні, а 8 липня телеканал скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".

Зеленський у відповідь на "телеміст з РФ" запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч у Мінську за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.

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Історія питання:

  • Вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня.
  • 6 червня на з'їзді "Опозиційна платформа - За життя" Медведчук заявив, що платформа буде брати участь в парламентських виборах. Платформа навіть назвала свого прем'єра - Юрія Бойка.
  • 27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником і заявив, що домовився про звільнення 4 полонених. 
  • Зеленський у відповідь дорікнув Медведчуку, що той згадує про військовополонених в Росії і на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.
  • За результатами останнього опитування КМІС (з 25 червня по 7 липня) "За життя" з 14,1% підтримки знаходиться на другому місці у рейтингу партій. Крім того, 12,8% опитаних хочуть бачити Бойка наступним прем'єром.

Українська правда

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Теми: Льовочкін Верховна Рада вибори скандал телебачення


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