"Телеміст" вигадав Льовочкін заради виборів – джерело

Джерело: співрозмовник УП в оточенні партії "Опозиційна платформа – За життя".

Ідея про телеміст між українським NewsOne і російським "Россия 24" належала члену партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.

Пряма мова: "За задумом колишнього глави Адміністрації президента Януковича, ідея з телемостом і його подальшою забороною мала мобілізувати електорат "Опозиційної платформи".

Деталі: Політсила планувала спричинити перетік електорату інших партій, зокрема, пропрезидентської "Слуги народу". Відсутність адекватної реакції на телеміст президента Володимира Зеленського відвернула б від "Слуги народу" частину патріотично налаштованого населення, а жорстка реакція - привела б до перетікання електорату південно-східних областей партії Медведчука-Бойка.

Чому це важливо: За допомогою такої маніпуляції "За життя" розраховує на більшу пітримку партії на виборах до Верховної Ради 21 липня. У партії сподіваються, що наступні опитування покажуть більше 15% підтримки.

Що було раніше: 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.

Таке повідомлення викликало шквал негативу в Україні, а 8 липня телеканал скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".

Зеленський у відповідь на "телеміст з РФ" запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч у Мінську за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.

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