"Телеміст" вигадав Льовочкін заради виборів – джерело
Джерело: співрозмовник УП в оточенні партії "Опозиційна платформа – За життя".
Ідея про телеміст між українським NewsOne і російським "Россия 24" належала члену партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.
Пряма мова: "За задумом колишнього глави Адміністрації президента Януковича, ідея з телемостом і його подальшою забороною мала мобілізувати електорат "Опозиційної платформи".
Реакція Льовочкіна: Прес-служба нардепа заявила, що він жодним чином не впливає на редакційну політику NewsOne, а сам Льовочкін вважає, що влада відреагувала на телеміст неадекватно та необгрунтовано.
"Загрозу для свободи слова в Україні та демократії загалом становлять не телемости, а кримінальні справи та погрози журналістам, зокрема журналістам телеканалу NewsOne", - Льовочкін.
Деталі: Політсила планувала спричинити перетік електорату інших партій, зокрема, пропрезидентської "Слуги народу". Відсутність адекватної реакції на телеміст президента Володимира Зеленського відвернула б від "Слуги народу" частину патріотично налаштованого населення, а жорстка реакція - привела б до перетікання електорату південно-східних областей партії Медведчука-Бойка.
Чому це важливо: За допомогою такої маніпуляції "За життя" розраховує на більшу пітримку партії на виборах до Верховної Ради 21 липня. У партії сподіваються, що наступні опитування покажуть більше 15% підтримки.
Що було раніше: 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
Таке повідомлення викликало шквал негативу в Україні, а 8 липня телеканал скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".
Зеленський у відповідь на "телеміст з РФ" запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести зустріч у Мінську за участі президентів США і Франції та прем'єра Британії Терези Мей.
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Історія питання:
- Вибори до Верховної Ради повинні відбутися 21 липня.
- 6 червня на з'їзді "Опозиційна платформа - За життя" Медведчук заявив, що платформа буде брати участь в парламентських виборах. Платформа навіть назвала свого прем'єра - Юрія Бойка.
- 27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником і заявив, що домовився про звільнення 4 полонених.
- Зеленський у відповідь дорікнув Медведчуку, що той згадує про військовополонених в Росії і на окупованих територіях лише за кілька тижнів до виборів.
- За результатами останнього опитування КМІС (з 25 червня по 7 липня) "За життя" з 14,1% підтримки знаходиться на другому місці у рейтингу партій. Крім того, 12,8% опитаних хочуть бачити Бойка наступним прем'єром.