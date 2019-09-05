Українці половину заробітку витрачають на їжу – Держстат
Джерело: дослідження Державної служби статистики у першому кварталі 2019 року
Українці витрачають на харчування майже половину доходів, а 14,1% заробітку – йде на оплату послуг.
Деталі: Ще 31,1% витрат українських родин припадає на непродовольчі товари.
У середньому споживчі грошові витрати українців становлять 8 тисяч 36 гривень на місяць.
З них на продукти харчування та безалкогольні напої українці витрачають майже 3,6 тисячі гривень, ще приблизно 180 гривень іде на алкоголь та тютюнові вироби, близько півтисячі гривень – на одяг та взуття.
Витрати українців на компослуги становлять у середньому близько 1,9 тисячі гривень, на охорону здоров’я трохи більше 400 гривень, а на транспорт – 362 гривні.
На відпочинок українці в середньому витрачають 140 гривень.
Опитування проводилось у І кварталі 2019 року серед 8446 сімей (без урахування жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу).
Передісторія:
- Згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова у липні, українці найважливішими особистими проблемами, які їх турбують, називають "зниження тарифів на комунальні послуги" та "підвищення зарплат, пенсій".
- Станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Володимир Зеленський у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
- У Зеленського на це нагадали, що президент не знижує тарифи і не саджає людей.
- Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня свідчило про те, 42,8% досі чекає від президента рішення про "зниження тарифів на комунальні послуги".
- За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", 65% українців хочуть, щоб Зеленський завершив війну, а понад третина 36,6% чекає на покращення економіки країни.
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