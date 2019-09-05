Українці половину заробітку витрачають на їжу – Держстат

Джерело: дослідження Державної служби статистики у першому кварталі 2019 року

Українці витрачають на харчування майже половину доходів, а 14,1% заробітку – йде на оплату послуг.

Деталі: Ще 31,1% витрат українських родин припадає на непродовольчі товари.

У середньому споживчі грошові витрати українців становлять 8 тисяч 36 гривень на місяць.

З них на продукти харчування та безалкогольні напої українці витрачають майже 3,6 тисячі гривень, ще приблизно 180 гривень іде на алкоголь та тютюнові вироби, близько півтисячі гривень – на одяг та взуття.

Витрати українців на компослуги становлять у середньому близько 1,9 тисячі гривень, на охорону здоров’я трохи більше 400 гривень, а на транспорт – 362 гривні.

На відпочинок українці в середньому витрачають 140 гривень.

Опитування проводилось у І кварталі 2019 року серед 8446 сімей (без урахування жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу).

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