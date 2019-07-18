Високі тарифи і низькі зарплати: соціологи назвали головні проблеми українців

Українці називають найважливішими особистими проблемами, які їх турбують, - "зниження тарифів на комунальні послуги" та "підвищення зарплат, пенсій".

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 12 по 17 липня.

Найважливішими для українців особистими проблемами є зниження тарифів на комунальні послуги - 64,2%, підвищення зарплат, пенсій - 63%.

Третина опитаних також вважає важливим "покращення системи охорони здоров’я, медичного обслуговування" - 35,5%, "стримування зростання цін" - 29,9%, "боротьба з корупцією" - 24,4%.

21,7% відповіли, що особисто для них важливим є "вирішення проблеми Донбасу", а 20% - "скорочення безробіття".

Для дослідження Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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