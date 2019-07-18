Високі тарифи і низькі зарплати: соціологи назвали головні проблеми українців
Українці називають найважливішими особистими проблемами, які їх турбують, - "зниження тарифів на комунальні послуги" та "підвищення зарплат, пенсій".
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 12 по 17 липня.
Найважливішими для українців особистими проблемами є зниження тарифів на комунальні послуги - 64,2%, підвищення зарплат, пенсій - 63%.
Третина опитаних також вважає важливим "покращення системи охорони здоров’я, медичного обслуговування" - 35,5%, "стримування зростання цін" - 29,9%, "боротьба з корупцією" - 24,4%.
21,7% відповіли, що особисто для них важливим є "вирішення проблеми Донбасу", а 20% - "скорочення безробіття".
Для дослідження Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо:
- Станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Володимир Зеленський у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
- Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня свідчить про те, 42,8% досі чекає від президента рішення про "зниження тарифів на комунальні послуги".
- За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", 65% українців хочуть, щоб Зеленський завершив війну, а понад третина 36,6% чекає на покращення економіки країни.