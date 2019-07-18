Високі тарифи і низькі зарплати: соціологи назвали головні проблеми українців

3154 перегляди
Четвер, 18 липня 2019, 17:46

Українці називають найважливішими особистими проблемами, які їх турбують, - "зниження тарифів на комунальні послуги" та "підвищення зарплат, пенсій".

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 12 по 17 липня.

Найважливішими для українців особистими проблемами є зниження тарифів на комунальні послуги - 64,2%, підвищення зарплат, пенсій - 63%.

 

Третина опитаних також вважає важливим "покращення системи охорони здоров’я, медичного обслуговування" - 35,5%, "стримування зростання цін" - 29,9%, "боротьба з корупцією" - 24,4%.

21,7% відповіли, що особисто для них важливим є "вирішення проблеми Донбасу", а 20% - "скорочення безробіття".

 

Для дослідження Центру Разумкова з 12 по 17 липня  2019 року було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо:

  • Станом на квітень більшість опитаних українців вважали, що новообраний президент Володимир Зеленський у першу чергу має знизити тарифи на комунальні послуги.
  • Опитування Київського міжнародного інституту соціології з 25 червня по 7 липня свідчить про те, 42,8% досі чекає від президента рішення про "зниження тарифів на комунальні послуги".
  • За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", 65% українців хочуть, щоб Зеленський завершив війну, а понад третина 36,6% чекає на покращення економіки країни.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: опитування соціологія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партії Вакарчука і Порошенка просіли, інші додали відсотків – "Рейтинг" 18 липня 2019, 17:25
Три дні до виборів: з’явилося свіже опитування 18 липня 2019, 10:56
Третина росіян вважають Україну братом, а 12% – загрозою для РФ 17 липня 2019, 10:19
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
ted

Як цукор впливає на наш мозок

їжа

Літнє оздоровче харчування. Поради лікаря-дієтолога

здоров'я

5 речовин, які викликають найсильнішу залежність