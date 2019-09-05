Нацрада звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії NewsOne

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Четвер, 5 вересня 2019, 16:21

Джерело: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") за мову ворожнечі в ефірі.

Пряма мова першої заступниці голови Нацради Ольги Герасим'юк: "Національна рада вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ "Новини 24 години". І тут я хочу сказати, що Національна рада в жодному разі не закриває канал, не відбирає ліцензію - ми звертаємося до суду, щоби він ухвалив своє рішення, адже справді надзвичайно складне питання. 

І тому це також означає, що канал відсьогодні не припиняє мовлення. Просимо, щоб ніхто цим не маніпулював. Він працює, ніхто не втрачає роботу, не виходить на вулицю, поки суд не розгляне цього питання".

Деталі: Нацрада визнала, що телеканал допустив розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті. Зазначається також, що звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії є максимальною санкцією, яку може застосувати Нацрада.

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Теми: телебачення Нацрада Медведчук


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