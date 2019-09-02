Всі в одному місці: "Лефортово" прийняло 32 передачі для бранців Кремля

Джерело: український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook

Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 24 українських військовополонених моряків і 8 політв'язнів.

Пряма мова: "Щойно з Вікторією Івлєвою (російська журналістка – ред.) провели операцію зі встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО "Лефортово".

Принесли передачі. І їх прийняли, що вже є великим успіхом. Взяли для 24 моряків і 8 наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович".

Що було раніше: 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців до кінця серпня.

Крім того, 22 серпня суд у Києві відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Саттарова. Адвокат чоловіка казав, що його готують до обміну в’язнями. Як свідчить рішення про звільнення Саттарова з-під арешту, прокурори у суді повідомили, що президенти України та Росії домовились про обмін у форматі 33 на 33.

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