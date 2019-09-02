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Всі в одному місці: "Лефортово" прийняло 32 передачі для бранців Кремля

Понеділок, 2 вересня 2019, 21:17

Джерело: український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook

Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 24 українських військовополонених моряків і 8 політв'язнів.

Пряма мова: "Щойно з Вікторією Івлєвою (російська журналістка –  ред.) провели операцію зі встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО "Лефортово".

 
 

Принесли передачі. І їх прийняли, що вже є великим успіхом. Взяли для 24 моряків і 8 наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович".

Що було раніше: 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців до кінця серпня.

Крім того, 22 серпня суд у Києві відпустив з-під варти екс-"беркутівця" Олександра Саттарова. Адвокат чоловіка казав, що його готують до обміну в’язнями. Як свідчить рішення про звільнення Саттарова з-під арешту, прокурори у суді повідомили, що президенти України та Росії домовились про обмін у форматі 33 на 33.

Передісторія:

  • У серпні до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
  • Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
  • 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
  • 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
  • 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
  • 30 серпня новообраний генпрокурор України Руслан Рябошапка у Facebook поширив повідомлення про обмін утримуваними особами між Україною і Росією.
  • Пізніше в Офісі президента зазначили, що звільнення ув'язнених українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян триває.

Українська правда

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Теми: полоненіполітв'язніРосія
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