Каська призначили першим заступником генпрокурора
Джерело: прес-служба Генеральної прокуратури
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора.
Дослівно у повідомленні ГПУ: "Керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора".
Що було раніше: 4 вересня ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляли, що генпрокурор Рябошапка має намір призначити Каська першим заступником генпрокурора.
У 2014 році Касько був призначений заступником генерального прокурора України, коли відомством керував Олег Махніцький, і залишався на посаді після призначення головою ГПУ Віталія Яреми, а згодом Віктора Шокіна.
Свого часу Касько заявив, що Шокін нав’язував йому інструкції народного депутата від президентської партії "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка, а також відсторонив від розслідування справи так званих "діамантових прокурорів".
Тоді ж проти Каська було відкрито кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві із приватизацією службової квартири в Києві.
Касько написав заяву про відставку 15 лютого 2016 року, через три дні після відкриття кримінального провадження проти нього, яке згодом було закрите.
Нагадаємо:
- 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосувализа призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.
- На зустрічі з підлегли в ГПУ Рябошапка заявив, що в правовому сенсі "хоче крові": має намір регулярно притягати до відповідальності високопоставлених чиновників і повернути державі максимальний обсяг вкрадених активів.
- Одним із перших генпрокурор звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
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