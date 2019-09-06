У "Bellingcat" припустили, що звільнення Цемаха не завадить справі MH17
Джерело: інтерв'ю Христо Ґрозева для "Настоящее время" (проект "Радіо Свобода" й "Голос Америки")
Розслідувач "Bellingcat" Христо Ґрозев припускає, що український суд звільнив бойовика Володимира Цемаха у рамках підготовки до обміну, бо у справі MH17 вистачає доказів.
Пряма мова: "Це (звільнення) було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін (лише частину людей зі списку вважають військовополоненими, інших політв’язнями – ред.).
Ще тиждень тому ми знали, що з Москви надійшов ультиматум: якщо не буде внесений в списки пан Цемах, то ніхто із 33 засуджених (в Росії) не буде звільнений".
Деталі: На думку Ґрозева, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що у офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до збиття "Боїнга".
Розслідувач припустив: "З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить.
Те, що всі втрачають, – більш висока легітимність, оптична об'єктивність судового процесу. (Зараз на суді) немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій.
Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди будуть говорити, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес буде мати достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок".
Ґрозев також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством у справі "Боїнга" деталями переговорів з обміну.
На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" причетності його до збиття літака.
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Передісторія:
- Бойовика Володимира Цемаха вивезли з окупованого Сніжного, 29 червня Шевченківський райсуд Києва арештував його за "створення терористичної групи чи терористичної організації". 5 вересня суд звільнив Цемаха, нібито включеного у список на обмін.
- Цемах міг би стати свідком у справі MH17, бо у 2014 році він керував так званою "протиповірятною обороною" у районі, де збили малазійський літак.
- Міжнародна спільна слідча група (JIT), що розслідує катастрофу "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом, в червні 2019 року вперше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу MH17 і, видала міжнародні ордери на їх арешт – усі вони громадяни Росії.
- Москва заперечує всі звинувачення в причетності до збиття літака.