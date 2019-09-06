У "Bellingcat" припустили, що звільнення Цемаха не завадить справі MH17

Джерело: інтерв'ю Христо Ґрозева для "Настоящее время" (проект "Радіо Свобода" й "Голос Америки")

Розслідувач "Bellingcat" Христо Ґрозев припускає, що український суд звільнив бойовика Володимира Цемаха у рамках підготовки до обміну, бо у справі MH17 вистачає доказів.

Пряма мова: "Це (звільнення) було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін (лише частину людей зі списку вважають військовополоненими, інших політв’язнями – ред.).

Ще тиждень тому ми знали, що з Москви надійшов ультиматум: якщо не буде внесений в списки пан Цемах, то ніхто із 33 засуджених (в Росії) не буде звільнений".

Деталі: На думку Ґрозева, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що у офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до збиття "Боїнга".

Розслідувач припустив: "З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить.

Те, що всі втрачають, – більш висока легітимність, оптична об'єктивність судового процесу. (Зараз на суді) немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій.

Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди будуть говорити, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес буде мати достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок".

Ґрозев також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством у справі "Боїнга" деталями переговорів з обміну.

На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" причетності його до збиття літака.

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