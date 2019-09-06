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Комітет Ради розгляне законопроект про реформу прокуратури 9 вересня

П'ятниця, 6 вересня 2019, 18:31

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності переніс на понеділок розгляд проекту закону про реформу органів прокуратури.

Деталі: На початку засідання глава комітету запропонував перенести розгляд проекту закону №1032 на понеділок, на 16.00. Члени комітету підтримали цю пропозицію.

У проекті закону № 1032, який вніс президет Володимир Зеленський, пропонується перейменувати Генпрокуратуру в "Офіс генерального прокурора".

Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними, військові прокуратури ліквідовуються. Але передбачено можливість створення спеціалізованих прокуратур. 

Оптимізується штат прокуратури з 15 тисяч осіб до 10 тисяч. 

Всі прокурори, які бажають залишитися в системі прокуратури, мають пройти атестацію, яку  здійснять спеціальні кадрові комісії. Для Офісу генпрокурора та обласних прокуратур їх створить сам генпрокурор. 

Крім того, до генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту. Цю норму скасували у 2016 році, що дозволило стати генпрокурором Юрію Луценку.

Зеленський пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року та фактично звільнити чинних членів КДКП. На цей час розгляд дисциплінарних справ перекладається на кадрові комісії. 

Такі комісії будуть діяти в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах. 

Кадрові комісії забезпечуватимуть і добір нових прокурорів на вакантні посади. Склад кадрових комісій та порядок їхньої роботи також визначить Генпрокурор. 

Крім того, генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів, як це передбачено зараз. 

Також законопроект закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.

Знати більше: Які антикорупційні закони може в перші дні прийняти Рада. Юридичний аналіз

Команда Зеленського. Хто ці люди

Історія питання: 

  • 29 серпня попередній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву про звільнення.
  • Того ж дня нова Верховна Рада звільнила Луценка та призначила генпрокурором заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавство
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