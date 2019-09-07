Зеленський і Баканов розповіли, як через Цемаха міг зірватися обмін

Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявляють, що через питання звільнення Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі малайзійського "Боїнга", міг зірватися обмін між Україною і РФ.

Джерело: Коментар президента після прильоту українців в аеропорту «Бориспіль», коментар Баканова «Інтерфакс-Україна»

Деталі: За словами президента, Цемаха допитали, і не тільки перед обміном.

Пряма мова Зеленського: Я не буду називати прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, що від нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін.

Пряма мова Баканова: Рішення не було спонтанним, а добре виваженим з боку президента, оскільки відсутність Цемаха у списку на обмін автоматично передбачала припинення переговорів з Росією. До речі, як і відсутність прямого авіакоридору з Москви.

Деталі: За словами Баканова, Цемаха було допитано.

Пряма мова Баканова: Матеріали долучені до справи. Іншу інформацію я не маю права розголошувати. Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до краху МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусиль, щоб винні були покарані.

...Підкреслюю, що Україна як держава, по-перше, демонструє всьому світу, що рятує своїх громадян за прикладом найсильніших демократій світу - США і Ізраїлю. Згадайте, як у подібних ситуаціях діє держава Ізраїль. У 2006 році за звільнення капрала Гілада Шаліта Ізраїль, не вагаючись, віддав 1035 бойовиків. Адже життя громадянина безцінне.

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія: