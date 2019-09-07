Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха – ЗМІ

Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха, якого Україна передала Росії по обміну.

Джерело: нідерландські видання NOS і Nu.nl, російське видання Insider

Дослівно: «Нідерланди хотіли перешкодити переведенню Цемаха до Росії. В даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного у справі MH17, йдеться в листі правоохоронців родичам жертв авіакатастрофи», - пише NOS.

«Генеральна прокуратура Нідерландів попросила Росію видати підозрюваного MH17 Володимира Цемаха, повідомила генеральна прокуратура родичам жертв повітряної катастрофи», - пише інше видання Nu.nl.

Деталі: Як пише російське видання Insider, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого.

Пряма мова Захарової: Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас.

Пряма мова уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової: Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства, він може свідчити по відеозв'язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися до Росії. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися до Генпрокуратури.

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