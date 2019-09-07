Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха – ЗМІ
Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха, якого Україна передала Росії по обміну.
Джерело: нідерландські видання NOS і Nu.nl, російське видання Insider
Дослівно: «Нідерланди хотіли перешкодити переведенню Цемаха до Росії. В даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного у справі MH17, йдеться в листі правоохоронців родичам жертв авіакатастрофи», - пише NOS.
«Генеральна прокуратура Нідерландів попросила Росію видати підозрюваного MH17 Володимира Цемаха, повідомила генеральна прокуратура родичам жертв повітряної катастрофи», - пише інше видання Nu.nl.
Деталі: Як пише російське видання Insider, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого.
Пряма мова Захарової: Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас.
Пряма мова уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової: Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства, він може свідчити по відеозв'язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися до Росії. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися до Генпрокуратури.
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Передісторія:
- У суботу відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха.
- 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
- У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
- У суботу президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.