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Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха – ЗМІ

Субота, 7 вересня 2019, 19:45
Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха – ЗМІ

Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати підозрюваного у справі про катастрофу Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха, якого Україна передала Росії по обміну.

Джерело: нідерландські видання NOS і Nu.nl, російське видання Insider

Дослівно: «Нідерланди хотіли перешкодити переведенню Цемаха до Росії. В даний час генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного у справі MH17, йдеться в листі правоохоронців родичам жертв авіакатастрофи», - пише NOS.

«Генеральна прокуратура Нідерландів попросила Росію видати підозрюваного MH17 Володимира Цемаха, повідомила генеральна прокуратура родичам жертв повітряної катастрофи», - пише інше видання Nu.nl.

Деталі: Як пише російське видання Insider, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого.

Пряма мова Захарової: Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений - тоді звертайтеся до нас.

Пряма мова уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової: Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства, він може свідчити по відеозв'язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися до Росії. Про вимогу Голландії про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися до Генпрокуратури.

Передісторія:

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Передісторія:

  • У суботу відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха. 
  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
  • У Генпрокуратурі повідомили, що Цемах зобов'язаний не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, однак проблема в тому, що бойовик проживав на тимчасово окупованій території.
  • Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що тісно контактує з українською владою стосовно звільнення Цемаха. Однак при цьому наголосив, що останні повідомлення з Києва "викликають багато запитань".
  • У суботу президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.

Українська правда
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