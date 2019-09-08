Акціонером "Укроборонпрому" стане Міноборони – Данилюк

Акціонером державного концерну "Укроборонпром" імовірно стане не Кабмін, як зараз, а Міністерство оборони.

Джерело: інтерв’ю секретаря РНБО Олександра Данилюка Радіо Свобода

Пряма мова: Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом.

Деталі: Данилюк додав, що це рішення "затвердили".

Також, за його словами, на підприємство чекає серйозна оптимізація.

Пряма мова: Найбільш правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити.

Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому".

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