Акціонером "Укроборонпрому" стане Міноборони – Данилюк

6265 переглядів
Неділя, 8 вересня 2019, 15:51

Акціонером державного концерну "Укроборонпром" імовірно стане не Кабмін, як зараз, а Міністерство оборони.

Джерело: інтерв’ю секретаря РНБО Олександра Данилюка Радіо Свобода

Пряма мова: Наразі акціонером є Кабінет міністрів, моя позиція насправді, що Кабмін не може бути акціонером, якесь одне з міністерств має бути акціонером. Міністерство оборони – це оптимальний варіант, який ми проговорили. Цей варіант також і забезпечує відповідний зв’язок із президентом.

Деталі: Данилюк додав, що це рішення "затвердили".

Також, за його словами, на підприємство чекає серйозна оптимізація.

Пряма мова: Найбільш правильна модель – перетворити це в холдинг, де чітко продумана система управління: є наглядова рада, чіткі процедури – як призначається керівництво, як оцінюєтеся його робота, аудит, закупівлі. Тобто все це має бути як в нормальному бізнесі побудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити.

Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання: де хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому".

Передісторія:

  • 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.
  • 5 вересня Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором "Укроборонпрому" Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".
  • 3 вересня журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили інформацію про те, що Букін, до свого звільнення з посади гендиректора концерну, змінив статут ДК "Укрспецекспорт". Зміни до статуту суттєво обмежили повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.
  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.
  • За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
  • Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Укроборонпром Данилюк


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Букін відкидає звинувачення щодо виведення "Укрспецекспорту" з-під контролю "Укроборонпрому" 6 вересня 2019, 16:29
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус взявся за Букіна 5 вересня 2019, 20:58
Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну – ЗМІ 4 вересня 2019, 20:18
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб  
Обмін з РФ: Австралія розчарована видачею Цемаха Росії
Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва
Сенцову і Кольченку надали тимчасове житло, з постійним - "вирішують"
Усі новини
їжа

Як зробити макарони вдома

гроші

Як попросити надбавку до зарплати

Лайфхаки

Домашні лайфхаки з очистки дому