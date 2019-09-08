Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва

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Неділя, 8 вересня 2019, 21:13

Президент РФ Володимир Путін очікує виконання Києвом домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення "формули Штайнмайера".

Джерело: прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Деталі: В ході розмови Путін "відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі".

"Звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні у Парижі та Берліні, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайєра", - йдеться у повідомленні.

"У ході обговорення перспектив вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту акцентовано безальтернативність мінського "Комплексу заходів" як основи врегулювання", - заявили у Кремлі.

Також Путін і Макрон "дали позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних осіб як важливої ​​гуманітарної акції", висловивши надію, що це "буде сприяти нормалізації російсько-українських відносин".

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Макрон згоден у найближчий час провести зустріч у Нормандському форматі

Нагадаємо, 

  • "Формула Штайнмайєра" передбачає надання Донбасу тимчасового статусу, а за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території надання цим територіям постійного особливого статусу.  
  • У листопаді 2018 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що помічники лідерів країн "нормандської четвірки" обговорили "форумулу Штайнмайєра" у телефонному режимі, і спроба французького і німецького представників узгодити фіксацію "формули" на папері "зіткнулася з опором з боку Києва". 
  • Восени 2016 року на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні сторони домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.
  • Тодішній глава МЗС України Павло Клімкін неодноразово наголошував, що бачення дорожньої карти української і російської сторони різко розходяться.
  • 2 вересня 2019 р. у Берліні дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії обговорили підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки". 
  • За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, на зустрічі  йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.
  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні. 

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Теми: Мінські угоди Росія Донбас Путін


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