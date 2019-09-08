Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва

Неділя, 8 вересня 2019, 21:13
Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва

Президент РФ Володимир Путін очікує виконання Києвом домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення "формули Штайнмайера".

Джерело: прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Деталі: В ході розмови Путін "відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі".

"Звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні у Парижі та Берліні, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайєра", - йдеться у повідомленні.

"У ході обговорення перспектив вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту акцентовано безальтернативність мінського "Комплексу заходів" як основи врегулювання", - заявили у Кремлі.

Також Путін і Макрон "дали позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних осіб як важливої ​​гуманітарної акції", висловивши надію, що це "буде сприяти нормалізації російсько-українських відносин".

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Макрон згоден у найближчий час провести зустріч у Нормандському форматі

Нагадаємо, 

  • "Формула Штайнмайєра" передбачає надання Донбасу тимчасового статусу, а за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території надання цим територіям постійного особливого статусу.  
  • У листопаді 2018 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що помічники лідерів країн "нормандської четвірки" обговорили "форумулу Штайнмайєра" у телефонному режимі, і спроба французького і німецького представників узгодити фіксацію "формули" на папері "зіткнулася з опором з боку Києва". 
  • Восени 2016 року на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні сторони домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.
  • Тодішній глава МЗС України Павло Клімкін неодноразово наголошував, що бачення дорожньої карти української і російської сторони різко розходяться.
  • 2 вересня 2019 р. у Берліні дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії обговорили підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки". 
  • За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, на зустрічі  йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.
  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиРосіяДонбасПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: