Путін розповів Макрону, чого чекає від Києва

Президент РФ Володимир Путін очікує виконання Києвом домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у 2015 і 2016 рр. про розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі та письмове закріплення "формули Штайнмайера".

Джерело: прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Деталі: В ході розмови Путін "відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі".

"Звернуто увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні у Парижі та Берліні, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення у письмовому вигляді "формули Штайнмайєра", - йдеться у повідомленні.

"У ході обговорення перспектив вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту акцентовано безальтернативність мінського "Комплексу заходів" як основи врегулювання", - заявили у Кремлі.

Також Путін і Макрон "дали позитивну оцінку звільненню та передачі утримуваних осіб як важливої ​​гуманітарної акції", висловивши надію, що це "буде сприяти нормалізації російсько-українських відносин".

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