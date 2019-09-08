У "Феофанії" розповіли про стан здоров'я звільнених українців

Звільнені в рамках обміну з РФ бранці Кремля, які 7 вересня повернулися до України, продовжуватимуть лікування у "Феофанії".

Джерело: заступник головного лікаря "Феофанії" Андрій Строкань у коментарі "5 каналу", Укрінформ

Пряма мова: "Усі пацієнти, навіть ті, які на даний момент не хочуть проходити лікування, а хочуть побути з родичами - всі вони погоджуються, що у найближчий період будуть обстежуватися і лікуватися. Найближчий період — це понеділок".

Деталі: Діагнози вже поставили усім колишнім ув'язненим, кожному з них потрібен різний час на лікування та обстеження, повідомив Строкань.

Зранку до медзакладу повернувся Володимир Балух, який напередодні залишив лікарню.

У свою чергу уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова у Telegram-каналі спростувала інформацію про перебування звільненого політв'язня Станіслава Клиха у реанімації.

"Звільнений політв'язень Станіслав Клих у лікарні, проте він не перебуває у реанімації", - заявила омбудсмен.

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